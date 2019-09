Minister får politiske tæsk for nyt navn

Den slesvig-holstenske undervisningsminister, Karin Prien vil fjerne begrebet hjemstavnslære fra grundskolens undervisningsplan. Den slags gør man ikke ustraffet.

KIEL: Et sproglige krumspring har bragt den slesvig-holstenske undervisningsminister, Karin Prien, i politisk modvind. Hidtil har delstatens grundskoleelever haft et fag med det noget kringlede navn "verdens- hjemstavns- og fagundervisning". Men nu har Prien besluttet at skære de første ord væk, så folkeskolens yngste elever mere mundret kun skal have "fagundervisning", hvilket det i øvrigt også hedder i en række andre forbundslande. Karin Prien er fra det konservative CDU. Men heller ikke alle hendes partifæller er udelt begejstrede. - En væsentlig del af undervisningen må være formidlingen af, hvad hjemstavn betyder, siger landdagspræsident Claus Schlie, der også er fra CDU til mediehuset SHZ. Han understreger, at det for ham mere handler om fagets indhold end navnet. Men her kniber det åbenbart også. Undervisningsministeriet har netop fremlagt en ny læreplan.

Det er beklageligt, at hjemstavn ikke længere skal indgå i overskriften. Landdagsmedlem Johannes Callsen, CDU.

Handler om kærlighed - Her bliver Slesvig-Holsten slet ikke længere udtrykkelig nævnt, lyder kritikken fra Anita Klan, der er det liberale FDP's uddannelsesekspert i landdagen. Ordet hjemstavn har en ganske anden tyngde syd for grænsen. Nok kan danskere være lokalpatrioter. Men i det føderale og i enhver forstand meget forskelligartede Tyskland er hjemstavn snarere en lokal pendant til begrebet fædreland. I netop Slesvig-Holsten, men også for eksempel Sachsen og Bayern er den følelse særlig udbredt. Og mens mange tyskere fortsat har et lidt uldent forhold til fædrelandet, kan de fleste uden blusel sige, at de elsker deres Heimat - hjemstavn. Skønt hjemstavn på tysk generelt er positivt ladet, omgives ordet også af en lidt støvet, tilbageskuende aura. Det er da heller ikke første gang, en slesvig-holstensk regering prøver at fjerne begrebet. For seks år siden forsøgte den daværende, partiløse undervisningsminister, Waltraud Wende, forgæves det samme.

Utilfreds partifælle En af de skarpeste kritikere var dengang Johannes Callsen, der er valgt til landdagen for CDU i Slesvig. Han er fortsat ikke begejstret. - Det er beklageligt, at hjemstavn ikke længere skal indgå i overskriften, forklarer Johannes Callsen til mediehuset. Johan Callsen er regeringens kommitterede for mindretal og plattysk. Han fortæller, at mange borgere og menige partimedlemmer har luftet deres utilfredshed over for ham.