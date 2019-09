Mindretalsavis når flere efter milliongave

FLENSBORG: Flensborg Avis går nye veje for at nå flere medlemmer af det danske mindretal syd for grænsen. Samtidig med at avisen fylder 150 år, har A.P. Møller Fonden givet en fødselsdagsgave på 6,7 millioner kroner over de næste to år. Beløbet skal målrettet gå til en ny indsats for at få flere medlemmer af mindretallet til at læse avisen.

- Med vores læsertal på cirka 15.000 dagligt syd for grænsen når vi omtrent en tredjedel af mindretallet. Det er dem, der har været læsere i mange år: Men vi har mange nye i mindretallet, typisk familier, hvis børn går i vore skoler, som ikke bruger Flensborg Avis Det er et problem for os og for sammenhængskraften i det danske mindretal, siger chefredaktør Jørgen Møllekær.