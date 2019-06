Mindretallet overvejet at droppe optog i Flensborg

Efter mager tilslutning til både optoget gennem byen og friluftsmødet overvejer det danske mindretal syd for grænsen at droppe en del af traditionerne ved årsmødet.

Det danske mindretals årsmøde i Flensborg bliver måske uden optog gennem byen fra næste eller et af de følgende år. Optoget var ualmindelig tyndt besat i på årsmødesøndagen forleden. Der var blot en håndfuld FDF-orkestre, og ganske få mindretalsmedlemmer valgte at gå med. - Regnvejret gjorde selvfølgelig sit, men der er også andre faktorer, der spiller ind. Eksempelvis at FDF har svært ved at mobilisere unge til deres orkestre. Dem er der blevet færre af, siger Preben Kortnum Mogensen, byformand for Flensborg og medlem af Friluftsmødeudvalget, der også tæller SSFere og konsulenter fra Sydtønder og Flensborg amter.

Børn trækker Det har længe været observeret, at især i Flensborg by stemmer folk med fødderne. Der var cirka 1900 på friluftsmødepladsen i år - betydeligt færre end normalt. - Kun når vi har børnehavebørn til at optræde på friluftsmødet, kan vi få rigtig mange forældre, bedsteforældre og søskende af huse. Da kommer der mindst 1000 flere, end når vi henholdsvis hver andet og hvert tredje år har skolebørn eller underholdning udefra på programmet, siger byformanden. Selv om han personligt mener, det er en overvejelse værd at nedlægge optoget, understreger han, at intet er besluttet. - Og vi skal helt klart sørge for synlighed. Hvilken form det kan antage, kunne vi få afgjort ved en idekonkurrence. Fast står i hvert fald, at vi i 2020 skal gøre noget helt særligt ud af friluftsmødet. I jubilæumsåret for Genforeningen kunne det være en gallaforestilling. Vi er gået i gang med planlægningen, siger Preben Kortnum Mogensen. Det er også blevet nævnt, at bodernes placering på pladsen gøre det sværere at få opmærksom til sceneprogrammet. Boderne var i år placeret i en firkant bag metalstakittet, der er grænsen for det sportspublikum, der ser på DGF-pladsens kampe. - Det var i mine øjne lidt uheldigt. Argumentationen er gået på, at vi har tunge madvogne og bogbussen, som kræver et stærkt, stabilt underlag, men det må vi kunne gøre anderledes, så sceneoptræden og boder er indenfor samme syns- og hørefelt, siger Preben Kortnum Mogensen.

Svær fornyelse Byformanden erkender, at der er skepsis over for de helt store forandringer. - Det er lidt som den traditionsrige jul. Vi skal finde balancen mellem forandring og tradition, fastslår Preben Kortnum Mogensen