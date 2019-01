Der er tale om en åbning mod de borgerlige partier CDU og FPD i landdagen, som SSW tidligere havde et anstrengt forhold til - specielt efter at en klage fra Junge Union om SSWs fritagelse fra spærregrænsen blev behandlet af forfatningsdomstolen.

GÜBY. Der er endnu over tre år til det næste landdagsvalg i Slesvig-Holsten, men allerede nu har det dansk-frisiske parti Sydslesvigsk Vælgerforening/SSW lagt sig fast på, at man i modsætning til sidste gang ikke på forhånd vil begrænse antallet af de partier, som man vil kunne arbejde sammen med og eventuelt indgå en regering med.

Gode vibrationer

Han pegede i sin tale på, at den siddende regering »har fortsat de gode takter i mindretalspolitikken«, at den har vist sig mødekommende, når det drejer sig om dansk-tysk samarbejde, og at regeringen i flere tilfælde har stemt for nogle af SSWs ændringsforslag til finansloven uden at ændre på dem. Det er aldrig sket før.

- Der er også gode personlige relationer, og vi kan mærke, at disse partier også er interesseret i et godt forhold til os, fortæller Lars Harms til avisen.

Han tilføjer, at han har rygdækning inden for partiet til den nye kurs, og at man i høj grad har lyttet til basis, hvor der rundt omkring i mange kommuner er et godt samarbejde mellem SSW og de to borgerlige partier.

- Også tilbage i tiden var der et godt forhold til disse partier, og det er sådan set gamle dages forhold, som vi nu satser på at genetablere, siger SSWs gruppeformand.

Som bekendt led forholdet til især CDU et knæk, da den tidligere borgerlige delstatsregering ensidigt valgte at nedskære tilskuddet til de danske skoler. Det er et forhold, som nu også er blevet udbedret.