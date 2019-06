Mindretal har mod på et mandat i Berlin

FLENSBORG: Tiderne er gunstige for et SSW-mandat i Forbundsdagen i Berlin, og samtidig er behovet større end tidligere. De to store folkepartier, CDU og SPD, er begge markant svækkede efter en hård regeringskoalition og et sønderknusende EU-valg, der har kastet begge partier ud i kaos.

Gammel debat

Diskussionen om SSW i Forbundsdagen har været taget før, senest i 2009 hvor Flemming Meyer og andre fortalere blev stemt ned, men tiderne har ændret sig. Det samme har medierne. I dag sker politik i et tempo, hvor SSW ofte ikke kan vente til morgendagens avis og slet ikke til næste delstats- eller kommunalvalg, før partiet melder dets politiske holdning ud. Men det kræver en platform som Forbundsdagen at tale fra, og samtidig har SSW ikke politisk råd til at overlade talerstolen til i teorien venligsindede politikere som De Grønnes Rasmus Andresen.

- Det er ikke godt for et parti, at vi vænner vores vælgere til, at det er okay at stemme på et andet parti. Og desuden er Rasmus et enkelt mandat i en stor grøn parlamentsgruppe, der har andre interesser. Hvis folk tror, at han kan udrette noget for Sydslesvig i Europa-Parlamentet, så tænk bare på, hvad SSW uden andre særinteresser at pleje kan udrette. Det samme gælder i Forbundsdagen, siger Flemming Meyer.