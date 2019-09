Miljøminister: Militær truer dyrelivet med sprængninger

Marinen er gået i gang med at sprænge miner fra krigen ud for den slesvig-holstenske kyst. Sprængningerne kan koste især marsvin livet, frygter miljøminister Jan Philipp Albrecht, der får opbakning fra miljøorganisation.

FEMERN: Slesvig-Holstens grønne miljøminister, Jan Philipp Albrecht, og naturorganisationen Nabu kritiserer stærkt den tyske marine for at sprænge miner i det fredede farvand Femern Bælt. - Af hensyn til naturen og dyrelivet er disse sprængninger dybt problematiske, forklarer Jan Philipp Albrecht. Formanden for Nabu i Slesvig-Holsten, Ingo Ludwichowski, kræver et øjeblikkeligt stop for sprængningerne, der blev indledt torsdag. Han beskylder marinen for hensynsløshed i forhold til de truede marsvin. - Sprængningerne i marsvinenes leveområde viser endnu engang, i hvor ringe grad militæret tager naturbeskyttelse alvorligt, forklarer Ingo Ludwichowski.

Jeg er fortaler for, at marinen fremover skal forpligtes til at anvende boble-gardiner af hensyn til marsvinene. Miljøminister Jan Philipp Albrecht.

Nyfødte unger Nar en sømine eksploderer under havoverfladen, udløses der kraftige trykbølger, som kan skade marsvinenes hørelse eller ligefrem gøre dem permanent døve. Sker det, er marsvinene dødsdømte, da de i høj grad benytter deres hørelse til at orientere sig og kommunikere indbyrdes. Men faren kan faktisk afværges med hjælp fra et såkaldte bølge-gardin, som blandt andet andet offshore-branchen benytter for at skåne dyrelivet i forbindelse med særligt støjende aktiviteter. Teknikken går ganske enkelt ud på at udløse store mængde bobler i vandet ved hjælp af trykluft. Bølgerne udgøre en barriere mod støjen. - Jeg er fortaler for, at marinen fremover skal forpligtes til at anvende boble-gardiner af hensyn til marsvinene, understreger Jan Philipp Albrecht. Ingo Ludwichowski kritiserer desuden marinen for at gennemføre sprængningerne netop på det tidspunkt, hvor marsvinenes unger kommer til verden. - I hele Femern Bælt må man for øjeblikket regne med masser af nyfødte marsvin samt deres mødre. De kan kun svømme langsomt og vil muligvis ikke slippe hurtigt nok væk, selv om marinen måske forsøger at skræmme dem bort med forskellige lydsignaler, mener Ingo Ludwichowski. Minerne stammer fra Anden Verdenskrig og udgør en del af de enorme mængder tysk ammunition og andet krigsmateriel, der efter Anden Verdenskrigs afslutning blev dumpet ud for de slesvig-holstenske kyster.

Ingen kommentar Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra marinen. Fredag sagde en talsmand til Bild, at i alt 12 gamle miner bliver bragt til sprængning som led i en øvelse. Slesvig-Holstens indenrigsministerium afviser, at dette skulle ske efter ønske fra delstatens myndigheder. Det havde marinens talsmand ellers hævdet.