Miljøet ved Flensborg Fjord får et kæmpeløft

FLENSBORG: Byens værker i Flensborg skal investere 95 millioner euro i et gasdrevet kraftvarmeanlæg. Det har værkets bestyrelse og ejerkreds besluttet. Hermed fortsætter byens værker den rejse bort fra kulfyring, der blev indledt i 2011. Den nye kedel forventes i drift i 2022/2023. Så er fire af fem kulfyrede kedler på varmeværket blevet erstattet i løbet af seks år.

- Sammen med det foregående projekt fra 2011 betyder det, at vi vil have investeret omkring 223 millioner euro i fornyelsen af vores anlæg til el- og varmeproduktion, forklarer Maik Render, der er direktør for byens værker.

For miljøet er der tale om et vigtigt løft. Investeringen betyder, at CO2-udledningen kan reduceres med 40 procent ved uændret produktion af energi. Således bliver der udledt 130.000 ton kultveilte mindre pr. år.

Den nye kedel skal i første omgang drives med naturgas. Dette er dog kun en overgangsteknologi. Målet er at omstille Flensborgs kraft- varmeproduktionen fuldstændig til vedvarende energi. Således overvejer man på et tidspunkt at skaffe varme og elektricitet til byens borgere ved at forbrænde biogas i anlæggene.

/FLENSBURGER TAGEBLATT