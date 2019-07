Mikrobryggerier i kraftig vækst i Slesvig-Holsten

Skulle det være en Juice Willis? Eller hvad med en Pils Bros-nan?

De to øl fra det lille bryghus The Sudden Death Brewing Company fra Timmendorfer Strand er blot to af mange nye øl, der er dukket op på markedet i Slesvig-Holsten inden for de sidste fem år.

- Slesvig-Holsten har en af de stærkeste vækstrater i Tyskland, når det gælder de helt små bryghuse, siger Lars Müller.