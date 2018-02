Michael fra mindretallet vandt melodi grand prix

- Jeg håber, at rigtig mange danskere vælger at stemme på min sang, når det går løs i Portugal den 12. maj.

Sådan sagde 27-årige Michael Schulte, efter han vandt det tyske melodi grand prix.

At han nævnte Danmark i den forbindelse har sine gode grunde. Michael Schulte stammer fra landsbyen Dollerup øst for Flensborg og har en baggrund i det danske mindretal. Han blev student fra Duborg-Skolen i 2009.

Endnu har Michael Schulte ikke helt begrebet, hvad der skete i Berlin torsdag aften foran 3,17 millioner tv-seere.

- Det er svært at forstå. Det er ikke rigtig sivet ind endnu. Det har været nogle anstrengende uger op til finalen, og derfor er det en ufattelig lettelse at have vundet, siger Michael Schulte, der fredag, dagen derpå, tog fra det ene interview til det andet.

Hvis man tror, at Michael Schulte festede igennem med champagne hele natten efter sejren torsdag aften, så kan man tro om igen. Efter et kort aftershow-party gik han direkte i seng for at kunne stå tidligt op fredag morgen.

- Jeg skulle være i ARDs Morgenmagazin klokken 6.30, og jeg var meget, meget træt, så jeg havde bare brug for at hvile mig, fortæller Michael Schulte til Flensborg Avis.

Det er ikke kun Michael Schulte, der er kommet i rampelyset i hele Tyskland. Sejren er også med til at sætte hans hjemby Dollerup på landkortet, og tyske aviser, tv-stationer og nyhedsbureauet Deutsche Presse-Agentur husker at nævne, at han har gået i dansk skole. På Facebook strømmede det ind med lykønskninger til Michael Schulte.