HUSUM: To personer blev kvæstet under slagsmål mellem flygtninge i weekenden i byen, Husum, på den sydslesvigske vestkyst. Urolighederne kulminerede, da en gruppe søndag aften slog løs på tre unge afghanere med knipler. Forinden var en 19-årig afghaner blevet jagtet af en jævnaldrende syrer, der sammen med endnu en person ville tæve afghaneren med et baseball-bat.

Allerede fredag var der udbrudt uroligheder og slagsmål mellem flygtninge af forskellige nationaliteter i Husum. De involverede stammer primært fra Syrien, Afghanistan og Irak.

/SHZ