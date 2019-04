FLENSBORG: Politiet i Flensborg pågreb i weekenden 11 personer, der var rejst illegalt over grænsen fra Danmark med tog eller bus uden at have opholdstilladelse i Tyskland. Der var tale om ni mænd samt to kvinder i alderen fra 16 og 57 år. De illegale kom fra Afghanistan, Irak, Marokko, Syrien, Sudan og Pakistan.

Betjentene måtte også tage sig af to mænd, der blev afvist af den danske grænsekontrol. Mændene viste sig at komme fra Somalia og Eritrea.

/JV