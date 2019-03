Ministerium afviser

Rapporten om herpessmitte blandt ål blev offentliggjort i 2017. Også det slesvig-holstenske miljøministerium er bekendt med sagen, men har ikke grebet ind. Her mener de ansvarlige, at der er tale om en misforståelse. I en kommentar til mediehuset SHZ henviser ministeriet til en rapport fra det tyske institut for dyresundhed, Friedrich-Löffler-Instituttet.

Eksperterne fra instituttet ser ingen sammenhæng mellem udbredelsen af virus og de inficerede ål, der bliver sat ud i farvandene. Tværtimod anbefaler videnskabsfolkene ligefrem, at der bliver sat smittede ål ud. De er nemlig immune over for fornyet smitte.

Biologe Björn Kullmann er ikke enig.

-Virus kan overføres via vand. Altså kan en sund bestand også blive ramt, siger han til SHZ.

På baggrund af initiativet fra Nabu vil miljøministeriet på ny henvende sig til Friedrich-Löffler-Instituttet og bede om en kommentar, skriver mediehuset.

Herpesvirus blev først opdaget i 1985 i japanske ål, men har siden også bredt sig til den europæiske bestand. Smitten er ikke umiddelbart dødelig. Virus bryder kun ud, hvis ålene udsættes for belastninger i form af for eksempel meget høje vandtemperaturer eller forurening.