Massefyringer: 700 bankfolk i samme by mister deres arbejde

KIEL: Efter en privatisering gennemfører den tidligere HSH Nordbank nu massefyringer i Slesvig-Holsten. Ifølge de ansattes repræsentanter forsvinder der således godt 700 job i Kiel. Hermed er der kun omkring 200 stillinger tilbage i bankens afdeling i den slesvig-holstenske hovedstad. Det skriver nyhedsbureauet, DPA.

Slesvig-Holsten og bystaten Hamborg ejede tidligere banken i fællesskab. Med politikere i bestyrelsen og topchefer af tvivlsom kvalitet blev banken ledt ud i en økonomisk katastrofe. Ekstremt spekulative forretninger og risikofyldte kreditter til skibsindustrien var nogle af forklaringerne på elendighederne.

To gange måtte de offentlige ejere springe til med kapital for at redde banken fra ruinen. Til sidst blev det EU-myndighederne for meget, og kommissionen forlangte, at pengeinstituttet enten skulle lukkes eller sælges.

Valget faldt på det sidste i en af den slags handler, hvor den hidtidige ejer måtte til lommen for at komme af med sin ejendom. For nok blev der betalt en milliard euro for banken. Men Slesvig-Holsten og Hamborg hænger fortsat på stærkt risikable garantier for mellem 11 og 15 milliarder euro.

Køberen var en amerikansk ledet kapitalfond.