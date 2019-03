Marinen ærer stadig en berygtet naziadmiral

Røbede intet

Som underviser i søfartshistorie på det tyske forsvarsakademi havde Dieter Hartwig lejlighed til at tale med Rolf Johannesson. Han sad også ved Rolf Johannessons seng, da denne var indlagt inden sin død i1989.

- Han tale meget om historien, og om hvad vi tyskere havde gjort os skyldige i. Men Helgoland nævnte han aldrig, husker Hartwig.

Og netop hans ugerninger på Helgoland er centrale i kritikken. På den slesvig-holstenske ø var admiralen medlem af en militærdomstol, som umiddelbart inden krigens afslutning dømte fem medlemmer af den lokale modstandsbevægelse til døden. De dømte forsøgte at gennemtvinge en hurtig kapitulation for at redde deres ø fra undergang som følge af de allieredes bombardementer.

Samtlige dødsdømte blev henrettet den 21. april 1945 umiddelbart inden nazirigets undergang den 8. maj.

Af sine officerer krævede admiral Rolf Johannesson mod i krigstid og civilcourage i fredstid.

- Men selv havde han ikke modet til erkende sit medansvar for de aldeles unødvendige dødsdomme ved en standret. Johannesson var forfængelig, men dannet. I sine ytringer skånede han ingen undtagen sig selv. Det sidste har vi jo i mellemtiden fundet ud af, forklarer Dieter Hartwig.