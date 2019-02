Marihuana-avler slipper for straf efter fejl hos anklagemyndigheden

BREDSTEDT: En 28-årig mand fra Bredstedt har drevet en hampeplantage. Den kendsgerning står uden for enhver diskussion. Til gengæld er det nu også blevet fastslået, at manden ikke kan straffes for narkoproduktionen.

Anklagemyndigheden havde nemlig forsømt at få en dommerkendelse i forbindelse med ransagningen af mandens bolig. Derfor er det - juridisk set - aldeles ligegyldigt, at der ved ransagningen blev fundet 1,7 marihuana. Det har de slesvig-holstenske justitsmyndigheder afgjort, efter den tyske højesteret har truffet en lignende afgørelse i en anden sag af samme karakter.

Statsadvokaten besluttede at ransage uden kendelse, efter en dommer havde afvist havde afvist at tillade en gennemsøgningen af den mistænktes bolig via telefonen. Hun ville have ansøgningen skriftligt. Frygt for at den mistænkte kunne nå at skaffe beviser af vejen, fik derefter anklagemyndigheden til at påberåbe sig nødret.

Striden mellem anklagemyndigheden og den 28-årige har efterhånden stået på i fire år.

