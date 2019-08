KIEL: Landmænd er til grin for deres egne penge, hvis de investerer for øjeblikket. Det nedslående melding kommer fra Klaus Peter Dau, der er formand for kvægudvalget i den slesvig-holstenske landboforening.

- Priserne på markedet er så ringe, at landmænd med mælke- og kødproduktion ikke engang kan dække deres omkostninger forklarer han.

Netop nu står mange landbrug i delstaten over for et generationsskifte, hvor unge mennesker overvejer, om de skal overtage forældrenes gård.

- Jeg kan godt forstå, hvis de er i tvivl, når markedet er presset og afsætningsmuligheder ikke bliver bedre, siger siger Werner Schwarz, der er præsident for den slesvig-holstenske landboforening.'

Rundt halvdelen af de 12.500 landbrug i Tysklands nordligste delstat tjener deres penge ved opdræt af kvæg samt på kød og mælkeproduktion.

- Mit skøn er, at mindst ti procent opgiver i de kommende år, fortæller Klaus Peter Dau.

Slesvig-Holstens grønne landbrugsminister, Jan Philipp Albrecht, deler bøndernes bekymring.

- Men jeg mener også situationen rummer muligheder. Landmænd, der bekymrer sig om dyrevelfærd og miljø, skal også have flere penge, siger ministeren.

Han henviser til, at dette faktisk allerede er slået igennem for æggeproducenterne, hvor forbrugerne accepterer højere priser på varer, der produceret under dyrevenlige former og ikke af burhøns.