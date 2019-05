Mange er hjemløse lige syd for grænsen

- Til huslejer der ligger væsentlig under det niveau, der for øjeblikket er gældende i den almennyttige sektor, understreger Klaus Schlie.

På landdagens møde torsdag krævede han flere lejligheder til rimelige priser for hjemløse eller mennesker, der er på nippet til at miste deres bolig. Han appellerede også til byggeri af såkaldt simple lejligheder, altså boliger uden den store komfort.

- Det er et graverende, socialt problem, mener den konservative præsident for den slesvig-holstenske landdag, Klaus Schlie, fra CDU.

Ingen mad og lægehjælp

- Problemet med hjemløshed er os naturligvis bekendt. Derfor arbejder vi for øjeblikket med et program for støttet byggeri for at kunne hjælpe de berørte til en bedre fremtid, siger delstatens indenrigsminister Hans-Joachim Grote, der ligesom landdagspræsidenten er valgt for CDU.

Mange søger hjælp hos det diakoniske værk i Slesvig-Holsten, hvis de lever på gaden eller er truet af hjemløshed. I alt rådgiver den religiøse organisation årligt omkring 7500 mennesker, der på den ene eller anden vis er i bolignød.

- Men et stigende antal frygter at miste deres hjem. Omfanget er ikke opgjort, og mørketallet er stort, siger Doris Kratz-Hinrichsen fra det diakoniske værk.

Hun henviser til, at flere og flere henter mad hos velgørende foreninger eller på grund af manglende sygesikring er nødsaget til at søge hjælp hos læger, der arbejder uden honorar. De pågældende er røget ud af sygekasserne og har intet reelt madbudget, fordi de må vende hver cent for at kunne betale de stigende huslejer.

- Boligen er det sidste, man opgiver, tror Doris Kratz-Hinrichsen.