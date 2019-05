FLENSBORG: Specialstyrker fra politiet i Kiel forhindrede torsdag aften en øjensynlig sindsforvirret mand i at begå selvmord ved at kaste sig ud fra vinduet fra en lejlighed i Katharinenstraße i Flensborgs centrum. Omkring klokken 20 blev der slået alarm til politi og brandværn.

Brandfolkene lagde luftpuder ud under vinduet, mens lokale betjente forgæves forsøgte at tale manden fra hans farlige forehavende. Gaden blev afspærret, og trafikken ledt via alternative ruter.

Først da specialister fra politiet i Kiel nåede frem, lykkedes det at mere end to timer senere at trænge ind i mandens lejlighed og anholde ham uskadt.

Politiet i Flensborg oplyser, at manden frygtede farlige stråler i sin lejlighed.

/SHZ