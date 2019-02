Lun vinter: Storke dropper turen til Afrika

Tidligere ankom storkene til vores breddegrader omkring den 1. april. Men nu er der gået kludder i livsmønstret blandt storkeparrene lige syd for grænsen. I stor stil er de allerede nu vendt tilbage til Slesvig-Holsten. Og andre har slet ikke været undervejs mod Afrika. Faktisk har omkring et dusin storke valgt at overvintre i St. Peter-Ordring på den sydslesvigske østkyst.

- I en population vil det altid være sådan, at nogle eksemplarer forholder sig anderledes end flertallet. De prøver, om alternative adfærdsmønstre kan betale sig. På den måde kan arter tilpasse sig sig nye forhold i omgivelserne og på den vis sikre artens overlevelse, forklarer biolog Kai-Michael Thomsen fra naturorganisationen Nabu.

Lune vintre er således en klar gevinst. Ved helt at udlade en flere tusinde kilometer lang flyvetur undgår storkene risikoen for at kollidere med højspændingsledninger og vindmøller eller blive ofre for rovdyr.

Sidste år var der 276 storkepar i Slesvig-Holsten.

/DPA