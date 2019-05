Kun tre procent af turisterne efterspørger ren luksus ved besøg i Slesvig-Holsten. Men de knap så pengestærke kommer for at sole sig i de rige og berømtes glans.

- Man vælger ikke direkte at rejse dertil på grund af de dyre restauranter med Michelin-stjerner. Men fordi det er populært blandt rige og kendte mennesker, som kommer der, siger Bente Grimm, forskningsleder på instituttet for forskning i turisme og badesteder (NIT) i Kiel.

KIEL: Mens de færreste forbrugere har kreditkort eller budget til at spise de dyreste restauranter og bo på fem-stjernede hoteller i Slesvig Holsten, er de eksklusive spisesteder og hotelsenge afgørende for at trække andre knap så købestærke turister til, mener forskere.

Stjerner er magnet

Restauranter med stjerner fra den franske Michelin-guide og dyre hoteller er med til at give et område som Slesvig-Holsten et positivt image, der tiltrækker flere turister.

- For eksempel har øen Sild et eksklusivt image, som også tiltrækker mange andre turister, mener Manuela Schütze, der er kommunikationschef hos den slesvig-holstenske turistsamarbejde.

Andelen af gæster, der tager på luksusrestauranter og fine hoteller kommer typisk på kortere ophold som for eksempel en weekendtur.

- Ofte er det rejser, som er gaver. Som for eksempel hvis mormor har fødselsdag, hvor flere bidrager til at give hende en tur på en dyr restaurant. Det kan også være, at man vil belønne sig selv med lidt ekstra godt på et weekendophold, siger Bente Grimm..

Hun peger på, at de seneste analyser fra NIT viser, at kun tre procent af turisterne udelukkende går efter luksus uden at tænke på pengepungen, når de tager på ophold på fem eller flere dage i Slesvig-Holsten,.

Når det gælder overnatningen er det fire procent af rejserne til Slesvig-Holsten, hvor de besøgende på et længere ophold tager et hotel i den bedste ende af skalaen uden at tænke på prisen.