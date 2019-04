Lukning af a-kraftværker kan koste milliarder

BRUNSBÜTTEL: Den svenske energikoncern Vattenfall kræver nu over seks milliarder euro eller omregnet svimlende godt 45 milliarder kroner efter beslutningen om at lukke de to a-kraftværker, svenskerne har drevet i henholdsvis Krümmel ved Geesthacht og Brunsbüttel i det sydlige Slesvig-Holsten. Det fremgår af den tyske regerings svar på en parlamentarisk forespørgsel fra venstrefløjspartiet Die Linke.

Vattenfall kræver med virksomhedens egne ord en fair kompensation for de finansielle skader, beslutningen om at lukke værkerne udløser. Koncernen henviser i den forbindelse til, at man som udenlandsk aktør på det tyske marked har indbragt en klage over forbundsregeringen til den uafhængige organisation ICSID, der som en del af Verdensbanken har myndighed til at afgøre stridigheder i forbindelse med internationale investeringer. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Kravet fra Vattenfall lyder på knap 4,4 milliarder euro i tabt fortjeneste. Hertil kommer renter, der bringer det samlede beløb op på 6,1 milliarder.