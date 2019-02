Lufthansas maskiner fra Hamborg skal flyve på vindkraft

HAMBORG: Fremover kan flygæsterne lette med god samvittighed og vindkraft fra lufthavnen i Hamborg. Her har Lufthansa nemlig lovet løbende at erstatte det nuværende konventionelle brændstof med syntetisk Kerosin. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

I slesvig-holstenske Heide arbejder et raffinaderi med at fremstille Kerosin, der ikke blot kan produceres uden brug af råolie, men ligefrem er en klimagevinst. Den ene komponent er nemlig den CO2, der i alt for høj grad findes i luften som følge af mere end et århundrede med fossile brændstoffer som væsentligste energikilde.

CO2 filtreres ud af luften og kombineres med brint. Gennem en kompliceret og energikrævende proces, kan de to stoffer så omdannes til flydende brændstof. Energien - og brinten - skal komme fra den grønne el, som de mange nordtyske vindmøller producerer så meget af, at ledningsnettet slet ikke kan rumme mængden. Konsekvensen er, at møllerne ganske ofte bliver standset.