Luften skal tjekkes for kræftfremkaldende gas

KIEL: Gassen radon forekommer naturligt i undergrunden, men kan i værste fald udløse lungekræft. Nu vil miljømyndighederne i Slesvig-Holsten tjekke, hvor høj belastningen er i delstaten.

I de kommende halvandet år, vil der bliver gennemført 800 målinger af radon over alt i forbundslandet.

Radon kan trænge ind i boliger fra undergrunden, hvis der for eksempel er revner i fundamentet. Her sætter den radioaktive gas sig i bygningernes materiale og bliver omdannet til et kræftfremkaldende metal.

/SHZ