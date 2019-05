Lovforslag: Det skal være tilladt at skralde

TRAVEMÜNDE: Formelt har det hidtil været forbudt at hente kasserede, men stadig fuldtud spiselige madvarer op af containere udenfor for eksempel tyske supermarkeder og restauranter. Faktisk er der flere gange blev rejst sigtelser for enten tyveri eller ulovlig indtrængen mod skraldere.

Men når de tyske delstaters justitsministre den 5. og 6. juni mødes i slesvig-holstenske Travemünde, bliver de præsenteret for et forslag om at afkriminalisere fænomenet. Bag initiativet står Hamborgs justitssenator Till Steffen fra De Grønne. I hans optik er det meningsløst, når man efter den nuværende lovgivning straffer mennesker, der blot bekæmper madspild.

/SHZ