Lokale borgere undrer sig, efter politiet i weekenden skød og dræbte psykisk syg.

BAD OLDESLOE: Spørgsmålene er mange, efter politiet i weekenden skød og dræbte en hjemløs, skizofren mand i Bad Oldesloe i det centrale Slesvig-Holsten.

Ifølge politiet angreb manden med en kniv betjentene, der uden held forsøgte at få ham bragt til ro med såvel peberspray som advarselsskud, inden de til sidst greb til de ultimative og beklageligvis dræbende midler. På den anden side er der så lokalbefolkningens udmeldinger om, at den skizofrene 22-årige var kendt som en fredsommelig original, der ganske vist ofte gik med kniv, men kun brugte den som køkkenredskab.

Vidner anklager desuden politiet for passivitet, efter skuddene var faldet. En lokal borger har filmet, hvordan den 22-årige blødende lå på jorden, uden politiet forsøgte at hjælpe ham. Det bekræfter også lokalavisen Stormarner Tageblatt, hvis journalist har se videoen og følelsesmæssigt kalder billederne "svære at se på".