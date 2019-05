Livsfarlig tendens: Narkopåvirkede er et større problem end spritbilister

FLENSBORG: Narkobilister er et større problem end berusede bag rattet. Det viser en omfattende kontrol, som politiet har gennemført i hele Slesvig-Flensborg Amt.

Indsatsen har strakt sig over tre måneder. I den periode blev der kun afsløret to spritbilister. Til gengæld var 33 påvirket af forskellige former for stoffer. Og det forbavser ikke politiet i Flensborg.

- Erkendelsen af faren og det forkerte ved at køre med narko i blodet er enten ikke-eksisterende eller i hvert fald kun beskeden, siger pressetalsmand Christian Kartheus fra politiet i Flensborg til JydskeVestkysten.

Specielt påvirkede trafikanter mellem 25 og 40 år blev afsløret. Langt flere mænd end kvinder satte sig bag rattet med stoffer i blodet. En 63-årig kvinde gjorde sig dog særlig uheldigt bemærket. Hun havde nemlig indtaget både kokain og marihuana.

Der blev desuden fundet narko hos 35 personer.

I alt blev der skrevet knap 300 rapporter. Foruden påvirkede trafikanter blev der snuppet personer uden kørekort, og bilister undervejs uden lovpligtig ansvarsforsikring. 64 blev taget på fersk gerning, mens de telefonerede i håndholdt mobil.

Flensborg Politikreds' ulykkesstatistik for 2018 omfatter 215 trafikuheld med påvirkede trafikanter. 103 mennesker kom til skade i den forbindelse.