Livsfarlig bombe fra krigen var ved at antænde på genbrugsplads

PINNEBERG: På genbrugsvirksomheden Otto Dörner ved Pinneberg i det sydlige Slesvig-Holsten opdagede en medarbejder tirsdag eftermiddag en engelsk brandbombe fra anden verdenskrig i affaldsdyngerne. Muligvis var bomben tæt på at antænde. I hvert fald mente en medarbejder fra virksomheden, at han så røg fra bomben.

Medarbejderen skovlede sand ud over bomben med sin gummiged. Herefter blev bomberyddere fra Rendsburg-Eckernförde Amt tilkaldt for at uskadeliggøre det farlige krigsmateriel.

Bomben var havnet på genbrugsvirksomheden sammen med noget byggeaffald.

/SHZ