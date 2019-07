WALLSBÜLL: Er du nysgerrig efter at opleve, hvordan vores forfædre levede i vikingetiden, så er det en god ide at krydse grænsen og besøge Wallsbüll lige vest for Flensborg. Her finder de besøgende nemlig Valsgaard, der er en kopi af en typisk landsby fra omkring år 1000.

Det danske navn Valsgaard er naturligvis ingen tilfældighed. Walsbüll var den gang nøjagtig ligeså dansk som alle andre områder i det historiske Sønderjylland mellem Kongeåen og Danevirke. Byens danske navn er såmænd Valsbøl.

Efterhånden har anlægget eksisteret i ti år og er løbende blevet udvidet. Foruden en typisk bondegård fra fortiden er der også en smedje, et grubehus et langhus samt mange andre, nybyggede minder om vikingernes verden.