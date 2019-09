ALT DUVENSTEDT: Togtrafikken er indstillet syd for grænsen på strækningen ved Rendsburg. Her opdagede en lokofører i morges et lig tæt på skinnerne.

Redningstjenester og politi er rykket ud til stedet. Det oplyser Hanspeter Schwartz, der er pressetalsmand for forbundspolitiet i Flensborg.

Politiet fortæller ikke noget om de nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken.

Strækningen er spærret i begge retninger. Det berører også togtrafikken mellem grænsen og Hamborg.

/SHZ