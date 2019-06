Lig drev i land ved Flensborg Fjord

FLENSBORG: Et lig blev søndag eftermiddag opdaget på en sandbanke i Flensborg Fjord ud for halvøen Holnis ved Glücksburg. Brandværnet måtte sætte en gummibåd ind for at bjærge den afdøde. Muligvis er der tale om de jordiske resten af en 53-årig mand, som har været forsvundet siden en kæntringsulykke på på fjorden den 16. april. Det skriver mediehuset SHZ.

Det var tilfældigt forbipasserende, der opdagede liget omkring kl. 13.15 og slog alarm.

Kriminalpolitiet i Flensborg efterforsker sagen og forsøger nu at afklare såvel den afdødes identitet som dødsårsagen.

Først i løbet af den kommende uge forventer politiet med sikkerhed at kunne sige, om den afdøde er den forsvundne 53-årige.

Ved ulykken den 16-april kæntrede en jolle med tre personer ombord. En 56-årig mand døde dagen efter på sygehuset, mens en 50-årig kvinde trods stærk underafkøling reddede livet. Flere dages eftersøgning efter den 53-årige i såvel den tyske som den danske del af fjorden var forgæves.