Lidt verdensmester har man vel lov at være

FLENSBORG: Nok rakte det kun til en fjerdeplads for det tyske hold ved det netop overståede VM i håndbold. Men det slår ikke skår af glæden i Flensborg. Her har man nemlig en andel i både Danmarks guld og det norske sølv. Byens tophold SG Flensburg-Handewitt er spækket med skandinaviske topspillere, og i alt otte repræsentanter for Flensborgs herrehold deltog i finalen.

Derfor inviterede overborgmester Simone Lange også mandag medaljevinderne fra byens hold til at skrive sig ind i Flensborgs gyldne bog. Her kan man fremover læse autograferne fra de danske landsholdsspillere og VM-vindere Lasse Svan, Rasmus Lauge, Anders Zachariassen og Simon Hald. Den gyldne bog blev desuden suppleret med underskrifter fra de norske sølvmedaljevindere Torbjörn Bergerud, Magnus Jöndal, Magnus Röd og Göran Johannessen.

- Det er simpelthen storartet, og som by er vil stolte over at have spillerne bag sådanne præstationer blandt os. De er forbillede for såvel store som små, sagde Simone Lange, da hun modtog spillerne i en rådhussal smykket med danske og norske flag.

SG Flensburg-Handewitts træner, Maik Machulla, var stolt som en verdensmester.

- Det er en totalt skøn følelse. Vi har nogle gode drenge, som fik succes, konstaterede han.

