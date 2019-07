Letsindig badegæst udløste enorm redningsaktion

TÖNNING: En letsindig, udenlandsk badegæst udløste søndag en timelang, omfattende redningsaktion over en strækning på 12 kilometer ud for Ejder-dæmningen på den sydslesvigske vestkyst. Her havde vidner slået alarm, fordi de så en person drive rundt langt ude i vadehavet.

Et halvt hundrede redningsfolk, flere redningsbåde samt en helikopter blev sat ind i jagten på den nødstedte.

Han havde i mellemtiden reddet sig i land af egen kraft syd for Ejderen, hvor han blev fundet af brandværnet. Redningstjenesten forbarmede sig trods den forgæves indsats over manden og kørte ham til den campingplads, hvor han feriede.

/SHZ