JALMER MOOR: Otte lastbiler fik ikke lov til at fortsætte turen, da politiet sammen med toldvæsnet og miljømyndighederne i den forløbne uge gennemførte en omfattende kontrol på rastepladsen Jalmer Moor på A7 mellem Flensborg og Slesvig. 70 lastvogne blev tjekket, og der blev skrevet 23 rapporter om blandt andet overtrædelse af kørehviletids-bestemmelserne samt manglende dokumentation for tilladelser til transport af farlig last. Toldvæsnet fandt desuden 600 smuglercigaretter.

/JV