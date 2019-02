Lastbilchauffør kørte omkring et døgn uden pauser

STEINBURG: Først efter at have holdt en tvangspause på 11 timer og betalt en kaution på 1350 euro fik en 41-årig, italiensk lastbilchauffør torsdag aften lov til at fortsætte sin færd. Betjente kontrollerede torsdag morgen mandens lastbil på motorvej A23 ved Steinburg i det sydvestlige Slesvig-Holsten.

Her konstaterede politiet, at køretøjets fartskriver var manipuleret med magneter. På den vis så det ud som om, den 41-årige havde overholdt køre- hviletidsbestemmelserne. Det var imidlertid langtfra tilfældet. Betjentene formoder, at italieneren havde siddet bag rattet stort set uafbrudt i omkring 24 timer og var fuldstændig udmattet.

Italieneren erkendte og forklarede snyderiet med, at han gerne ville være mest mulig sammen med sin familie hjemme i Italien. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.