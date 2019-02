Lange transporter af kvæg til lande uden for EU bliver stoppet

RENDSBURG: I de kommende 14 dage er der sat en stopper for eksport af levende kvæg fra Slesvig-Holsten til en række tredjelande uden for EU. Beslutningen er truffet af kredsdyrlægen og amtmanden i Rendsburg-Eckernförde Amt. Da amtet er hjemsted for den eneste, slesvig-holstenske eksportcenter med tredjelande som destination, er det lokale transportforbud lig med en beslutning på vegne af hele landet.

Forbuddet kommer efter kritiske beretninger i medierne om dyrenes forhold på de lange ture.

/SHZ