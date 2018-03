Lærere syd for grænsen arbejder langt mindre

JARUPLUND: De danske skoler i Sydslesvig er udfordret på økonomien, hvilket på sigt kan betyde skolelukninger. Men det antal timer, de sydslesvigske lærere underviser, er 20 procent mindre end i Danmark. Hvor lærere i Danmark gennemsnitligt underviser 783,8 klokketimer om året, ligger tallet for de danske lærere syd for grænsen på 628 klokketimer. Det samme billede tegner sig for gymnasielærerne.

Det har Dansk Skoleforening for Sydslesvigs revisorer påpeget.

Revisorerne konkluderer, at forskellen kan betragtes som et besparingspotentiale: De sydslesvigske lærere kunne undervise 20 procent mere for den samme løn. Det mener også Dansk Skoleforenings landsformand, Udo Jessen.

- Der skal være de samme vilkår (i Danmark og Sydslesvig, red.), ellers har vi et forklaringsproblem over for tilskudsgiverne, sagde Udo Jessen på det møde, hvor han orienterede om de økonomiske problemer.

Skoleforeningen har derfor som mål, at de overenskomstforhandlinger, som har stået på i omkring halvandet år, skal ende med at svare til overenskomsten i Danmark.