Lærere klager over deres høje antal timer

Slesvig-Holstens lærere kræver markante nedsættelser af undervisningstiden. De arbejder hver uge flere timer end kollegerne i for eksempel nabolandet Niedersachsen.

KIEL: Slesvig-Holstens lærere er utilfredse med delstatens undervisningsminister Karin Prien fra det konservative CDU.

- Vores arbejdstider spiller desværre ikke den tilstrækkelige, politiske rolle, konstaterer Astrid Henke, der er formand for delstatens lærerforbund.

Hun fik tirsdag foretræde for det udvalg i landdagen, der behandler borgerforslag. Det skete, efter forbundet har indsamlet 5300 underskrifter fra borgere med krav til bedre ansættelsesforhold for lærerne.

Konkret ønsker lærerforbundet, at timetallets nedre grænse bliver reduceret i alle skoleformer. For eksempel har de slesvig-holstenske gymnasielærere to timer mere om ugen end kollegerne i nabolandet Niedersachsen. I grundskolerne er forskellen mellem Slesvig-Holsten og Niedersachsen endda 2,5 timer om ugen.

I første omgang kræver lærerne, at det minimale timetal bliver reduceret med en time om ugen. Men på sigt, skal der skæres betydelig mere.