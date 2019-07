HOOGE: På de små vadehavsøer Hooge, Langeneß og Oland ud for Slesvig-Holstens vestkyst er der ingen læger. Derfor kan beboerne være ilde stedt, hvis vejret forhindrer redningshelikopteren i at lande. Nu har den slesvig-holstenske regering afsat 750.000 euro til telemedicin. Med systemet HALLIGeMED kan en læge pr. video over internettet vejlede en lokal redder i behandling af hjertetilfælde og andre alvorlige nødsituationer.

Foreløbig er projektet begrænset til i en treårige forsøgsperiode.

/DPA