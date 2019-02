Kvindelig flugtbilist på A7 efterlød spor af ødelæggelse

KALTENKIRCHEN: En kvindelig flugtbilist efterlod et spor af ødelæggelse, da hun fredag aften forsøgte af stikke af fra politiet på motorvej A7 i det sydlige Slesvig-Holsten. Under flugten strejfede kvinden formentlig flere andre trafikanter. Først i Hamborg endte turen. Her kolliderede kvinden i sin Audi med en Porsche Cayenne og påkørte derefter et træ.

Kvinden og de to hunde i bilen slap stort set uskadt fra sammenstødet. Som ved et mirakel kom heller ingen andre til skade.

Kvinden viste sig at være eftersøgt. Med sig i bilen havde hun en passager, der stak af fra ulykkesstedet.

/SHZ