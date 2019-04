Kvinde slog alarm til politiet: Hun var utilfreds med sin frisure

LÜBECK: Politiet i Lübeck fik i denne uge et alarmopkald af den mere usædvanlige slags. En rasende kvinde ringede til politiet, fordi hun var utilfreds med sin frisør. Efter tre ganges omfarvning var det stadig ikke lykkedes frisøren i Lübecks centrum at ramme den rette farvetone til kvindens hår. Nu viste hun ganske enkelt ingen anden udvej end at kontakte politiet.

Betjenten i omstillingen rådede kvinden til et civilt søgsmål mod frisøren. Han understregede desuden tydeligt, at myndighederne i gentagelsestilfælde ville overveje at sigte hende for misbrug af politiets alarmtelefonnummer.

/SHZ