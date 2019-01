GROßSOLT: En 32 kvinde døde natten til tirsdag på sygehuset i Flensborg efter en trafikulykke i Großsolt lige syd for Flensborg. Großsolt. Her kolliderede kvinden mandag aften med en lastbilanhænger. Inden sammenstødet havde lastbilens fører mistet herredømmet over sig vogntog, så anhængeren kom til at stå på tværs af landevejen. Her ramte kvinden anhængeren med sin VW Polo.

/JV