OEVERSEE: En kvinde blev sent onsdag aften hårdt kvæstet i forbindelse med et trafikuheld ved Oeversee syd for Flensborg. Kvinden var på vej mod nord, da hun mistede herredømmet over sin VW Lupo og kolliderede med en modkørende bil.

Kvinden måtte skæres fri af sin ødelagte køretøj. Hun er uden for livsfare. Føreren af den modkørende personvogn slap med lettere kvæstelser.

Formentlig var det aquaplaning, der udløste ulykken.

/SHZ