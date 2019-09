Kun få slesvig-holstenere har høje kvalifikationer

KIEL: Slesvig-Holsten ligger helt i bund, når det handler om videregående uddannelser. Kun 39 procent af de slesvig-holstenske unge tager fat på en lang eller mellemlang videregående uddannelse i hjemlandet. I ingen anden tysk delstat er niveauet så lavt.

I gennemsnit vælger 60 procent af en ungdomsårgang i Tyskland at tage fat på en videregående uddannelse. I Berlin og Hamborg ligger niveauet endda på henholdsvis 90 og 80 procent.

En del af forklaringen er dog også, at en del unge fra Slesvig-Holsten vælger at studere andre steder end i deres egen delstat. Her er udbuddet nemlig ikke så stort, når det handler om uddannelsestilbud. Og er de unge først rejst væk, vender mange af dem aldrig retur.

Kombinationen af få studerende og mange slesvig-holstenere i andre delstater afspejler sig også i befolkningens sammensætning. Blot knap 25 procent af de erhvervsaktive i Slesvig-Holsten kan betegnes som højt kvalificerede. Kun i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt står det værre til med 22 procent, mens gennemsnittet for hele Tyskland er 29 procent.