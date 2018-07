Krokodiller og elefanter blev beslaglagt og solgt

KIEL: Medarbejdere hos statsadvokaturen ender sjældent selv på anklagebænken. Så i sit selv er det bemærkelsesværdigt, at en 42-årig kvindelig jurist og afdelingsleder fra anklagemyndigheden i Kiel nu selv kan se frem til at blive tiltalt i en straffesag. Endnu mere opsigtsvækkende er dog de beskyldninger, der rettes mod kvinden. Hun menes i strid med lovgivningen at have konfiskeret dusinvis af dyr og derefter solgt dem videre på delstatens vegne.

Den 42-årige var ansvarlig for dyrevelfærd hos anklagemyndigheden. Ifølge nyhedsbureauet DPA har hun i den forbindelse blandt meget andet beslaglagt elefanter, tigre, løver og krokodiller i diverse cirkusser. Herefter blev dyrene uden hensyn til ejernes ret til indsigelse formidlet videre til for eksempel Belgien. Også mere almindelige dyr som heste og kaniner blev ifølge de foreløbige undersøgelse fjernet fra lokale borgere.

Af hensyn til retssikkerheden er det ikke statsadvokaturen i Kiel, men kollegerne i Itzehoe, der håndterer tiltalen. Her undersøger anklageren cirka 30 cirka sager i perioden fra 2011 til 2014.

Den 42-årige jurist er suspenderet fra tjenesten.