Krigens rester udløser kræft hos spisefisk

Enorme mængde ammunition fra verdenskrigen ligger på havbunden ud for Nordtyskland. Nu viser forskning, at det udløser kræft hos spisefisk. Risikoen for mennesker er ukendt.

KIEL: På bunden af Vesterhavet og Østersøen ligger hundredetusinder ton ammunition fra anden verdenskrig. Nu viser undersøgelser fra Kieler-bugten, at mange fisk i den berørte region har cancer. Eksperter fra et Thünen Instituttet har gennem længere tid tjekket bestanden af isinger i et område af bugten, hvor der er deponeret ammunition. Der blev fundet synlige knuder i leveren hos hver fjerde af de fisk, der blev hentet op på stedet. 17 procent af knuderne var leverkræft. Thünen Instituttet er en forskningsenhed under det tyske ministerium for landbrug og fødevarer.

Fakta Formentlig ligger der omkring 1,6 millioner ton ammunition ud for de tyske kyster. Hertil kommer 300.000 ton kemiske våben. 50 belastede områder i Østersøen og 21 i Vesterhavet er bekendt. Der er mistanke om ammunition yderligere 21 steder.

Populær spisefisk - Omfanget må vurderes som meget højt sammenlignet med fund fra den ubelastede del af Kieler-bugten, men også Vesterhavet. Man må gå ud fra, at svulsterne har sammenhæng med sprængstof eller dets nedbrydningsprodukter, skriver det tyske miljøministerium på forespørgsel fra det liberale parti FDP. Ising er en fladfisk som rødspætter eller skrubber. Dyret er også en populær spisefisk. Endnu er det ikke afklaret, om også andre spisefisk er berørt. Dette bliver fortsat undersøgt. Hermed er det også fortsat uklart, hvilke konsekvenser det har for mennesker at fortære de belastede fisk. - Det er ganske enkelt ansvarsløst og ikke længere acceptabelt. Forbundsregeringen må klarlægge hvor mange fisk fra de belastede områder, der lander på forbrugernes tallerkener, og hvilke farer det indebærer, siger Olaf in der Beek, der er medlem af forbundsdagen for FDP. Han forlanger, at forbundsregeringen i dialog med de nordtyske forbundslande får fjernet ammunitionen fra havbunden. Hos det tyske miljøministerium er holdningen en anden: En omfattende trussel mod det undersøiske miljø er hverken bevist eller forventelig. Der er heller ikke planer om en gennemgribende rydning af de områder, hvor der er deponeret ammunition, skriver ministeriet. Her henviser ministeriet også til, at en rydning eller ligefrem sprængning indebærer risikoen for, at at farlige stoffer i større omfang kan slippe ud i omgivelserne.

National opgave Slesvig-Holstens indenrigsminister, Hans-Joachim Grote, har meddelt, at problemerne med ammunition fra verdenskrigen kommer på dagsordnen, når de tyske indenrigsministre mødes til konference til sommer. Han går ind for, at de belastede områder skal ryddes, og kalder det en national opgave, som de tre kystlande i Nordtyskland ikke kan klare alene.