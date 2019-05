Kovending: Arbejdsgivere støtter erhvervshavns flytning

Efter indledende skepsis mener arbejdsgiverforeningen nu, at det er en god ide at flytte Flensborgs erhvervshavn fra øst- til vestkajen.

- Oprindelig var jeg skeptisk i forhold til, om det kunne komme til at fungere. Men efterhånden kan jeg meget vel forestille mig flytningen til vestsiden, sagde arbejdsgiverforenings direktør Fabian Geyer i forbindelse med et debatmøde arrangeret af avisen Flensburger Tageblatt.

- Vi vil holde øje med, at visionerne om en havn for alle også faktisk bliver til virkelighed, fastslog Frank Hamann.

- Ser man på tallene og de øvrige kendsgerning, bliver man meget hurtigt klar over, at erhvervshavnens flytning bliver en dyr omgang, mente byrådsmedlem Frank Hamann fra Die Linke.

Masser af boliger

Flytningen er planlagt til at ske i 2023. I de kommende 15 år skal der bygges boliger til flere end 2800 mennesker på østsiden af havnen. Desuden skal der etableres to broer for at skabe yderligere passage til og fra det nye boligområde.