Efter kraftig tilbagegang ved EU-valget vil CDU i Slesvig-Holsten have partifællerne i resten af Tyskland til at slå ind på mere moderne kurs i klimapolitikken.

Her bliver klima og miljø et af de centrale temaer. Det mener også Slesvig-Holstens tidligere ministerpræsident Peter Harry Carstensen, der er CDU's ærespræsident i forbundslandet.

Slesvig-Holstens konservative ministerpræsident Daniel Günther erkender, at CDU ikke på et eneste område kunne indfri forventningerne til EU-valget i delstaten. Det får konsekvenser. De konservative i Tysklands nordligste hjørne skal i højere grad forfølge egne mål i forhold til partifællerne på forbundsplan.

CDU må vise, at vi ikke kun har en økonomisk politik, men også er et miljøparti.

Glemmer at lytte

- Jeg savner lydhørhed over for befolkningens ønsker. Hos mit parti mangler jeg omsorg. CDU må vise, at vi ikke kun har en økonomisk politik, men også er et miljøparti, forklarer Peter Harry Carstensen til nyhedsbureauet.

I et brev til partifællerne mandag betegner ministerpræsident Daniel Günther da også sit partis indsats i klimapolitikken som nærmest ikke-eksisterende.

På en del områder ligger CDU i Slesvig-Holsten ganske langt fra de konservative partifæller i CDU i resten af forbundsrepublikken for slet ikke at tale om traditionalisterne i det bayerske søsterparti CSU. De nordtyske konservative er således varme tilhængere af fri abort og ægteskaber mellem personer af samme køn. De efter tyske forhold særdeles liberale holdninger har i Bayern indbragt den slesvig-holstenske ministerpræsident øgenavnet "Kammerat Günther", hvilket på ingen måde er venligt ment. Ministerpræsidenten ser imidlertid intet alternativ til sin moderne og midtersøgende kurs.

- I modsat fald tør jeg slet ikke forestille mig, hvordan valget kunne være endt, betoner Günther over for DPA.