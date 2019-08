Ved valget i 2016 støttede det konservative CDU Simone Lange, der var socialdemokratisk kandidat til posten som Flensborgs overborgmester. I mellemtiden er hvedebrødsdagene længst forbi, og klimaet mellem de to parter er efterhånden iskoldt. Bedre er det ikke blevet, efter Simone Lange har oplyst, at hun er kandidat til formandsposten i det tyske socialdemokrati i parløb med overborgmester Alexander Ahrens fra Bautzen i den østtyske delstat Sachsen.

CDU's gruppeformand i byrådet, Arne Rüstemeier, opfordrer nu Simone Lange til at tage orlov uden løn. Han henviser til, at socialdemokraterne i den kommende tid har planlagt 20 til 30 konferencer over hele Tyskland for at præsentere kandidaterne til formandsposten.

- Jeg tror ikke, man kan klare det ved siden af, uden arbejdet på rådhuset lider skade, siger Arne Rüstemeier til avisen Flensburger Tageblatt.

Han er klar til at sætte hårdt mod hårdt. Tager Simone Lange ikke frivilligt orlov, bliver sagen sat på dagsordenen i det magtfulde forretningsudvalg (Hauptausschuss), hvor Rüstemeier selv er formand.

- Så må overborgmesteren forklare udvalget, hvilke dage hun ikke er til stede på rådhuset. Og det skal ske på forhånd, understreger Arne Rüstemeier over for avisen.