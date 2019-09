Kommunale forhandlere raser mod regeringen

Repræsentanter for Slesvig-Holstens kommuner har forladt forhandlingerne med delstatsregeringen. Kommunerne mener, regeringen vil prakke dem en aftale om tilskud på, der i sidste ende ville udløse et minus på 30 millioner euro om året.

I forlængelse af den afgørelse hyrede delstaterne og kommunerne en rådgiver. Han nåede frem til, at kommunerne havde krav på 186 millioner euro mere om året i tilskud.

Det drejer sig om millioner af euro. Ifølge en afgørelse fra forbundslandets forfatningsdomstol, er Slesvig-Holsten inden udgangen af 2020 forpligtet til at ændre den kommunale udligning, så borgerne i hele delstaten er sikret ligeværdige leveforhold.

KIEL: En heftig strid mellem delstatens kommuner og den slesvig-holstenske regering kan ende med, at kommunerne hiver delstaten i retten. Skuffelse, desillusionering og vrede. Det er de tre ord, der melder sig hos Kiels overborgmester, Ulf Kämpfer, når han taler om forhandlingerne i forbindelse med den kommunale udligning.

Vi ønskede at bygge bro, men hverken ministerpræsident, indenrigsminister eller finansminister ville komme os i møde.

Beskedne ønsker

- Men så meget krævede vi slet ikke. Vi bad kun om et beskedent, tocifret millionbeløb. Vi ønskede at bygge bro, men hverken ministerpræsident Daniel Günther, indenrigsminister Hans-Joachim Grote eller finansminister Monika Heinold ville komme os i møde, siger Eckernfördes borgmester Jörg Sibbel.

Delstaten tilbød ganske vist 13,4 millioner euro ekstra om året. Tilskuddet skulle frem mod 2024 stige med yderligere ti millioner.

- Men delstatens forhandlere ville slet ikke anerkende de udfordringer, vi står overfor med hensyn til sociale udgifter, integration af flygtninge og vejbyggeri, mener Jörg Sibbel.

- I sidste ende var kommunerne endt med at have 30 millioner euro mindre om året end nu. På sådan et grundlag kan vi ikke forhandle, forklarer Ulf Kämpfer.

Hidtil har kommunerne modtaget cirka 1,8 milliarder euro om året fra delstaten.