Kommende koncert vækker voldsom ballade i Flensborg

FLENSBORG: Udsigten til en koncert med rockgruppen Frei.Wild i Flensborg i slutningen af april vækker voldsom modstand blandt dele af byens borgere. Gruppen bliver beskyldt for højrenationale holdninger, identitære sympatier og sprogligt naboskab til den flygtningefjendske bevægelse Pegida.

Nu har blandt andre flygtningehjælpere, studenterorganisationen AstA og såkaldte antifascister dannet en aktionsgruppe mod koncerten.

- Vi vil gøre opmærksom på hvilke budskaber, der egentlig bliver formidlet under et dække af en harmløs overflade, forklarer Katrine Hoop fra Refugees Welcome, til mediehuset SHZ.

Katrine Hoop er rundet af det danske mindretal. Og medlemmerne af Frei.Wild er faktisk selv medlemmer af et nationalt og kulturelt mindretal, nemlig den tysktalende folkegruppe i Sydtyrol i det nuværende Italien. Forsanger Philipp Burger tror, at netop gruppens nationale baggrund udløser misforståelser. For når de hylder sprog og tradition, er forklaringen ikke nationalistisk i en tysk sammenhæng.

- Vi er ikke tyskere. Vi er sydtyrolere. Der er vi vokset op, og der er kærligheden til hjemstavnen altid aktuel, har Philipp Burger forklaret til musikmediet laut.de.

Gruppen da også udtrykkeligt taget afstand til enhver form for politisk ekstremisme og fjendtlighed mod flygtninge. Ikke desto mindre har gruppen mange fans på den tyske højrefløj, og Philipp Burger har faktisk en fortid som skinhead og medlem af den ubestrideligt højreekstreme rockgruppe Kaiserjäger, der gik i opløsning i 2001.

Philipp Burger har efterfølgende gentagne gange lagt afstand fra denne periode og kaldt den for "den værste lortetid i mit liv".